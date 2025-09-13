Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Настало его время». В «Реале» впечатлены формой Винисиуса — AS

«Настало его время». В «Реале» впечатлены формой Винисиуса — AS
В мадридском «Реале» отмечают, что крайний нападающий команды Винисиус Жуниор улучшил своё физическое и психологическое состояние в последние две недели. «Королевский клуб» разработал для бразильского футболиста специальную программу тренировок с целью компенсировать непродолжительную предсезонную подготовку, составившую 15 дней. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в стане «сливочных» подчёркивают, что 25-летний футболист стал выглядеть более отдохнувшим, сконцентрированным и мотивированным. В «Реале» отмечают осознание Винисиусом того, что «настало его время».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

