«Пари НН» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи туров чемпионата России нижегородская команда набрала три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), «Оренбург» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).