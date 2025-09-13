«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал шесть очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» заработал четыре очка и идёт десятым.

Пост главного тренера «лесников» ранее покинул Нуну Эшпириту Санту, его сменил Ангелос Постекоглу, который в прошлом сезоне работал с «Тоттенхэмом».