Ямаль назвал главных соперников «Барселоны» в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, какие команды, на его взгляд, станут главными соперниками сине-гранатовых в борьбе за выигрыш Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» или «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «Пари Сен-Жермен»… Они всегда в числе главных претендентов», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб дошёл до стадии полуфинала соревнования.

Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

