Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Торпедо» объявило о назначении Парфёнова на пост главного тренера

Дмитрий Парфёнов назначен главным тренером московского «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 51-летним специалистом не уточняется. Старшим тренером «Торпедо» стал Юрий Ковтун.

«Дмитрий Владимирович и Юрий Михайлович, поздравляем с назначениями и желаем продуктивной работы на благо чёрно-белых!» — говорится в сообщении.

Парфёнов в качестве главного тренера работал в ивановском «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале», московской «Родине» и казахстанском «Актобе».

Вчера, 12 сентября, «Торпедо» объявило об уходе с поста исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» со счётом 2:3 в 10-м туре Лиги Pari. На старте сезона в течение четырёх туров команду возглавлял Олег Кононов.

«Торпедо» занимает 16-е место в таблице чемпионата, набрав шесть очков в десяти матчах.