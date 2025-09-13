Скидки
Ямаль ответил, способен ли он выиграть ЧМ в 18 лет и приблизиться к Пеле

Ямаль ответил, способен ли он выиграть ЧМ в 18 лет и приблизиться к Пеле
Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о возможной победе «Фурия Роха» на грядущем чемпионате мира.

– Ты выиграл чемпионат Европы, когда тебе было всего 16 лет. Считаешь ли ты, что способен выиграть следующий чемпионат мира в 18 лет и приблизиться к достижению Пеле?
– Надеюсь. Выиграть чемпионат мира — мечта любого футболиста. Это было бы историческим событием, но мы должны идти шаг за шагом со спокойствием, но понимая, что можем этого добиться, — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле выиграл первый чемпионат мира в возрасте 17 лет.

Чем уникален Ламин Ямаль:

