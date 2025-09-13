Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
В «Торпедо» объяснили назначение Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера клуба

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов объяснил назначение Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера московской команды.

«Совместно с президентом клуба Дмитрием Шаповалом мы подобрали кандидатов на пост главного тренера, которые отвечали всем критериям. Таких кандидатов подобралось несколько, со всеми провели встречи, переговорили, познакомились, послушали их видение и предоставили финалистов на утверждение совету директоров, куда входят акционеры клуба. Они выбрали и назначили Дмитрия Владимировича Парфёнова, с чем мы его и поздравляем!» — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Парфёнов в качестве главного тренера работал в ивановском «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале», московской «Родине» и казахстанском «Актобе».

Московское «Торпедо» объявило о назначении Парфёнова на пост главного тренера

Самые титулованные футбольные клубы России:

