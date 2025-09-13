Скидки
Главная Футбол Новости

Кахигао объяснил, почему Осипенко и Комличенко не перешли в «Спартак»

Кахигао объяснил, почему Осипенко и Комличенко не перешли в «Спартак»
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, почему защитник Максим Осипенко и нападающий Николай Комличенко не перешли в стан красно-белых.

«Что касается бывших футболистов «Ростова» — когда мы проявили к ним интерес, а интерес к ним был, футболисты не хотели переходить в «Спартак». У них не было этого желания. Для нас это не было проблемой — если человек не хочет, то всё, мы идём дальше», — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».

Минувшим летом Осипенко перешёл из «Ростова» в московское «Динамо». В свою очередь, Комличенко также покинул донской клуб и стал футболистом «Локомотива». Осипенко выступал в составе «Ростова» с зимы 2020 года, а Комличенко — с лета 2021 года.

