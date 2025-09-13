Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Владимир Владимирович, работаем!» Президент «Амкала» пригласил Путина на Кубок России

«Владимир Владимирович, работаем!» Президент «Амкала» пригласил Путина на Кубок России
Комментарии

Президент «Амкала» Герман Попков пригласил президента России Владимира Путина на матч команды в Фонбет Кубке России.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 43'     2:1 Сабуа – 75'    
Удаления: нет / Крикуненко – 85'

– В нашем интервью Маврин пригласил Владимира Путина сыграть за «Амкал» в Кубке России.
– С удовольствием, если он нас смотрит. Владимир Владимирович, работаем! Мы только за.

– В следующем туре же нужно будет чем-то удивлять.
– Вот так нужно удивлять в следующем туре? Тогда боюсь представить, что будет дальше. С удовольствием, конечно, но вряд ли получится через одно рукопожатие, – приводит слова Попкова Sports.ru.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем».

Материалы по теме
В «Амкале» раскрыли, зачем пригласили 70-летнего Александра Медведева на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android