«Владимир Владимирович, работаем!» Президент «Амкала» пригласил Путина на Кубок России
Президент «Амкала» Герман Попков пригласил президента России Владимира Путина на матч команды в Фонбет Кубке России.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31' 1:1 Папикян – 43' 2:1 Сабуа – 75'
Удаления: нет / Крикуненко – 85'
– В нашем интервью Маврин пригласил Владимира Путина сыграть за «Амкал» в Кубке России.
– С удовольствием, если он нас смотрит. Владимир Владимирович, работаем! Мы только за.
– В следующем туре же нужно будет чем-то удивлять.
– Вот так нужно удивлять в следующем туре? Тогда боюсь представить, что будет дальше. С удовольствием, конечно, но вряд ли получится через одно рукопожатие, – приводит слова Попкова Sports.ru.
В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем».
