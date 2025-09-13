Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает «Спартак» фаворитом московского дерби в рамках 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо». Встреча на «ВТБ Арене» пройдёт сегодня, 13 сентября, и начнётся в 16:45.

«Фаворит в сегодняшнем матче, скорее, «Спартак». Потому что Карпину придётся слишком много доказывать, у Станковича сейчас ситуация попроще, да и игра в целом неплохая. А вот «Динамо» лихорадит. Обе команды, да и оба тренера будут нервничать, конечно, но у «Спартака» шансов чуть больше. У «Динамо» состав хороший, но много травмированных, поэтому в целом преимущества перед игрой нет. Выйдет ли Тюкавин, в какой он форме? Константин — очень хороший футболист, безусловно он поможет «Динамо», вопрос — насколько», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.