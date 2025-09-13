Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает «Спартак» фаворитом московского дерби в рамках 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо». Встреча на «ВТБ Арене» пройдёт сегодня, 13 сентября, и начнётся в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворит в сегодняшнем матче, скорее, «Спартак». Потому что Карпину придётся слишком много доказывать, у Станковича сейчас ситуация попроще, да и игра в целом неплохая. А вот «Динамо» лихорадит. Обе команды, да и оба тренера будут нервничать, конечно, но у «Спартака» шансов чуть больше. У «Динамо» состав хороший, но много травмированных, поэтому в целом преимущества перед игрой нет. Выйдет ли Тюкавин, в какой он форме? Константин — очень хороший футболист, безусловно он поможет «Динамо», вопрос — насколько», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Даёт ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь
Даёт ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android