Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе отреагировал на признание его игроком месяца в «Реале»

Мбаппе отреагировал на признание его игроком месяца в «Реале»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реал» Килиан Мбаппе поблагодарил болельщиков, проголосовавших за него как за лучшего футболиста «сливочных» в августе.

«Игрок месяца. Спасибо, мадридисты, готов помогать команде в дальнейших свершениях», — написал француз в своём аккаунте в социальной сети.

В минувшем месяце Мбаппе отметился тремя забитыми мячами в трёх матчах испанской Примеры.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

В грядущем туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад» (13 сентября).

Комментарии
