Дмитрий Губерниев: Карпину уже пора лепить из «Динамо» боеспособную команду

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев считает, что матч со «Спартаком» может стать одним из определяющих для главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Команды встретятся в игре 8-го тура Мир РПЛ, которая состоится сегодня, 13 сентября.

«Игра со «Спартаком» может быть одной из определяющих, Карпину уже пора лепить из «Динамо» боеспособную команду. Если сегодня «Спартак» сегодня будет выглядеть намного лучше, Карпину придётся очень сложно в дальнейшем, хотя кредит доверия ещё есть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После семи туров РПЛ бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место.

