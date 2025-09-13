Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев: Карпину уже пора лепить из «Динамо» боеспособную команду

Дмитрий Губерниев: Карпину уже пора лепить из «Динамо» боеспособную команду
Комментарии

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев считает, что матч со «Спартаком» может стать одним из определяющих для главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Команды встретятся в игре 8-го тура Мир РПЛ, которая состоится сегодня, 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Игра со «Спартаком» может быть одной из определяющих, Карпину уже пора лепить из «Динамо» боеспособную команду. Если сегодня «Спартак» сегодня будет выглядеть намного лучше, Карпину придётся очень сложно в дальнейшем, хотя кредит доверия ещё есть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После семи туров РПЛ бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место.

Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

