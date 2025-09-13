«Ахмат» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:45

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между местным «Ахматом» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает в таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.