«Мы не боимся действовать». Слот — о больших тратах «Ливерпуля» летом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о существенных тратах клуба в летнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, минувшим летом «красные» потратили € 484,68 млн на усиления для команды. В качестве самого дорогого трансфера указывается переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла» за € 145 млн.

«Это наша модель. Мы нацеливаемся на игрока и хотим его заполучить. Если цена нас устраивает, мы не боимся действовать.

Клуб получает эти деньги от продажи игроков и победы в лиге, после того как не потратил ничего», – приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

После трёх туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает третье место.

