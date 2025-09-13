Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не боимся действовать». Слот — о больших тратах «Ливерпуля» летом

«Мы не боимся действовать». Слот — о больших тратах «Ливерпуля» летом
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о существенных тратах клуба в летнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, минувшим летом «красные» потратили € 484,68 млн на усиления для команды. В качестве самого дорогого трансфера указывается переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла» за € 145 млн.

«Это наша модель. Мы нацеливаемся на игрока и хотим его заполучить. Если цена нас устраивает, мы не боимся действовать.

Клуб получает эти деньги от продажи игроков и победы в лиге, после того как не потратил ничего», – приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

После трёх туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает третье место.

Материалы по теме
Слот рассказал о реакции Кьезы на решение не включать его в заявку «Ливерпуля» на ЛЧ

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android