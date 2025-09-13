«Реал Сосьедад» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Испании 2025/2026 начнется в 17:15

Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
В заявку «Реала Сосьедад» на матч вошёл российский полузащитник Арсен Захарян, который ранее пропускал матчи из-за повреждений.

После трёх туров чемпионата Испании «Реал» набрал девять очков и занимает первое место. «Реал Сосьедад» заработал два очка и располагается на 16-й строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
