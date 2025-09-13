«Краснодар» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» состоится матч «Краснодара» и «Акрона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 13-й строчке, у команды шесть очков.

«Быки» в этом сезоне РПЛ потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не побеждает пять матчей подряд.