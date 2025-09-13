Смолов назвал книгу, которую он посоветовал бы молодым футболистам

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил, какую книгу он порекомендовал бы прочитать молодым игрокам.

«Какую книгу посоветовал бы молодым футболистам? Это всегда сложный вопрос, потому что разных тем очень много. Про спорт читал не так часто, но, если выбирать из этой среды, мне запомнилась книга фаната старого лондонского «Арсенала» [«Футбольная лихорадка»]. Он ещё на «Хайбери» ходил и описывал, как у них всё плохо и насколько клуб обречён. В целом сейчас всё так и осталось», — приводит слова Смолова Sport24.

В составе взрослой сборной России нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Минувшим летом 35-летний футболист покинул «Краснодар». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: