Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов назвал книгу, которую он посоветовал бы молодым футболистам

Смолов назвал книгу, которую он посоветовал бы молодым футболистам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил, какую книгу он порекомендовал бы прочитать молодым игрокам.

«Какую книгу посоветовал бы молодым футболистам? Это всегда сложный вопрос, потому что разных тем очень много. Про спорт читал не так часто, но, если выбирать из этой среды, мне запомнилась книга фаната старого лондонского «Арсенала» [«Футбольная лихорадка»]. Он ещё на «Хайбери» ходил и описывал, как у них всё плохо и насколько клуб обречён. В целом сейчас всё так и осталось», — приводит слова Смолова Sport24.

В составе взрослой сборной России нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Минувшим летом 35-летний футболист покинул «Краснодар». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Смолов раскрыл, кого бы пригласил в «БроукБойз» на следующий матч Кубка из экс-игроков РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android