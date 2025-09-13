Экс-президент «Торпедо» Тукманов оценил назначение Парфёнова на пост главного тренера

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера московской команды.

«Парфёнов был хорошим футболистом. Если его тренерская квалификация соответствует этому, будет здорово. Выбор главного тренера всегда остаётся за руководителями. Они взвесили все имеющиеся варианты, наверняка были и другие кандидаты. За Парфёнова говорит опыт работы старшим и главным тренером, у него и достижения. Раз выбор сделан, так тому и быть. Будем надеяться, что «Торпедо» под его руководством поправит ситуацию в таблице. Но в сложившейся ситуации Дмитрию нужен кредит доверия, который не ограничивается первым кругом чемпионата», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

