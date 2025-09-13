Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш: если нужно пробить решающий пенальти в финале ЛЧ, то доверю это Роналду

Бруну Фернандеш: если нужно пробить решающий пенальти в финале ЛЧ, то доверю это Роналду
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил, какого футболиста из тех, с кем играл, он выбрал бы, чтобы доверить ему исполнение решающего пенальти в финале Лиги чемпионов.

«Это легко. Криштиану [Роналду]. Я думаю, он является человеком, которого, вероятно, выберет большинство людей в футбольном мире. Просто за то, как он справляется с моментами стресса, за его 20-летнюю карьеру на высшем уровне и за его стабильную работу из года в год», — приводит слова Фернандеша французский аккаунт «Манчестер Юнайтед».

В течение своей карьеры 40-летний Роналду реализовал 178 11-метровых ударов из 211.

Материалы по теме
Стало известно, почему Бруну Фернандеш передумал переходить в «Аль-Хиляль» летом

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android