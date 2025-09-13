Бруну Фернандеш: если нужно пробить решающий пенальти в финале ЛЧ, то доверю это Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил, какого футболиста из тех, с кем играл, он выбрал бы, чтобы доверить ему исполнение решающего пенальти в финале Лиги чемпионов.

«Это легко. Криштиану [Роналду]. Я думаю, он является человеком, которого, вероятно, выберет большинство людей в футбольном мире. Просто за то, как он справляется с моментами стресса, за его 20-летнюю карьеру на высшем уровне и за его стабильную работу из года в год», — приводит слова Фернандеша французский аккаунт «Манчестер Юнайтед».

В течение своей карьеры 40-летний Роналду реализовал 178 11-метровых ударов из 211.

