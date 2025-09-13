Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ямаль испытывает проблемы со здоровьем и тренируется отдельно от команды — Наварро

Ямаль испытывает проблемы со здоровьем и тренируется отдельно от команды — Наварро
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не принимает участия в сегодняшней тренировке сине-гранатовых из-за проблем со здоровьем. 18-летний футболист проводит занятие в тренажёрном зале. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик предоставит более подробную информацию о состоянии Ямаля на пресс-конференции, посвящённой матчу 4-го тура Примеры с «Валенсией». «Барселона» встретится с «летучими мышами» в воскресенье, 14 сентября.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Нападающий провёл два матча за сборную Испании во время сентябрьской международной паузы.

