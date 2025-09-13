Алексей Игонин считает, что у Жерсона затянулся процесс адаптации в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что у бразильца Жерсона затягивается адаптация в петербургском клубе. 28-летний игрок перешёл в команду в середине июля, провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

«Ещё рановато оценивать работу «Зенита» в летнее трансферное окно. Что касается Жерсона, у него затянулся процесс адаптации, но у латиноамериканцев так бывает — они могут по три-четыре месяца адаптироваться к нашим условиям. Однако мы видели качества Жерсона, поэтому должно раскрыться мастерство главного тренера «Зенита» в том, как он подготовит бразильца. Все мы знаем, что он качественный футболист. Какие могут быть ещё вопросы? Самое главное — вывести его на этот уровень», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.