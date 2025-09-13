Тукманов: в том, что «Торпедо» сейчас в зоне риска, прежде всего виновато руководство

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением, кто виноват в нынешнем положении московской команды. После 10 матчей Лиги PARI «Торпедо» занимает 16-е место.
«В турнирной ситуации «Торпедо» виноваты прежде всего руководители клуба. Они допустили это и стали главными участниками того, что «Торпедо» сейчас находится в зоне риска. Это главным образом владельцы, но и предыдущий тренерский штаб и футболисты. Ситуацию надо исправлять, она не безнадёжна.
Но планы, которые были у «Торпедо» перед стартом сезона, уже надо корректировать, ведь Парфёнову предстоит разобраться с составом и игрой «Торпедо». Она не нравится никому: ни болельщикам, ни руководству, ни самим футболистам», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
