Брейтуэйт: Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

Бывший форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт высказался о своём периоде в стане сине-гранатовых, а также об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба в 2021 году.

«Это [время в «Барселоне»] было здорово. Лео очень добрый человек. Он помогал мне, и я чувствовал себя хорошо. Не думаю, что могу на что-то жаловаться как футболист.

Уход Месси из клуба? Это было странно, потому что произошло в одночасье. Мы все ждали продления контракта с ним, всё было готово к этому, и вдруг он покинул клуб. Лео не заслужил ничего подобного. Надеюсь, он сможет приехать и сыграть свой последний матч [на «Камп Ноу»], потому что достоин этого», — приводит слова Брейтуэйта Globo.

Ранее сообщалось, что Месси был вынужден покинуть «Барселону» из-за финансовых правил Ла Лиги. Летом 2021 года сине-гранатовые не обладали возможностью зарегистрировать аргентинца.

