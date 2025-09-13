Скидки
Футбол Новости

Все билеты на матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит» проданы

Все билеты на матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит» проданы
Комментарии

Все билеты на матч 8-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и петербургским «Зенитом» проданы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе калининградского клуба. Встреча состоится в Калининграде завтра, 14 сентября. Начало — в 17:00.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Вместимость «Ростех Арены» составляет 30 600 зрителей. В этом сезоне она впервые заполнится до отказа.

Эта игра станет первой после паузы ФИФА, в ходе которой несколько игроков петербуржцев играли за национальные команды — в частности, защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике выступали за сборную Бразилии в Южной Америке.

«Балтика» с 15 очками в семи играх занимает в РПЛ третье место, «Зенит» набрал 12 очков и находится на шестой строчке таблицы.

Александр Гришин: «Балтике» пауза ФИФА пошла на пользу — спокойно готовились к «Зениту»
