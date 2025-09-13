Все билеты на матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит» проданы
Поделиться
Все билеты на матч 8-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и петербургским «Зенитом» проданы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе калининградского клуба. Встреча состоится в Калининграде завтра, 14 сентября. Начало — в 17:00.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вместимость «Ростех Арены» составляет 30 600 зрителей. В этом сезоне она впервые заполнится до отказа.
Эта игра станет первой после паузы ФИФА, в ходе которой несколько игроков петербуржцев играли за национальные команды — в частности, защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике выступали за сборную Бразилии в Южной Америке.
«Балтика» с 15 очками в семи играх занимает в РПЛ третье место, «Зенит» набрал 12 очков и находится на шестой строчке таблицы.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:20
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:12
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:50
-
09:40