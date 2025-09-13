Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алексей Игонин: у «Спартака» больше шансов на победу в дерби с «Динамо»

Алексей Игонин: у «Спартака» больше шансов на победу в дерби с «Динамо»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче 8-го тура Мир РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (13 сентября).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Мне кажется, что у «Спартака» сейчас ситуация лучше, чем у «Динамо». Был сложный период, который клуб прошёл, но и в команде достаточно качественные футболисты. Тот же Жедсон сразу же вошёл в игру и взял на себя в атаке лидерские качества. Я считаю, что у «Спартака» больше шансов на победу в предстоящем матче. Однако это старейшее дерби, в котором могут быть разные результаты.

Первая игра Карпина в качестве тренера «Динамо» против «Спартака» притягивает интерес, но не думаю, что он будет что-то об этом рассказывать и надо поднимать активы. Да, он был футболистом «Спартака», который давал результат. Но сейчас это никому не объяснить», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России:

