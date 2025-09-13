Скидки
Стали известны имена двух защитников, интересных «Баварии»

«Бавария» включила Марка Гехи («Кристал Пэлас») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг») в список центральных защитников, которых мюнхенский клуб может приобрести в будущем. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, потенциальная покупка названных футболистов будет зависеть от того, как покажет себя защита немецкого гранда в нынешнем сезоне, а также от возможной продажи Ким Мин Джэ летом 2026 года.

Действующее трудовое соглашение Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 45 млн. Контракт 22-летнего Люкеба с «РБ Лейпциг» действует до 30 июня 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

