Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: «Краснодару» некого выпускать на позицию нападающего, пока нет Кордобы

Таранов: «Краснодару» некого выпускать на позицию нападающего, пока нет Кордобы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов заявил, что «быкам» некем заменить Джона Кордобу в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Колумбиец пропустит встречу из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» — более укомплектованная команда, чем тот же ЦСКА. В команде есть ряд футболистов, которые могут перестроиться и сыграть даже в два форварда. Хотя игра «Краснодара» строится именно на Кордобе, который цепляется за мяч и ведёт единоборства. За счёт его игры фланговые футболисты могут остро атаковать. Не знаю, как «Краснодар» будет выходить из ситуации, когда Кордоба им не сможет помочь. Очень интересно посмотреть, как с этим справится тренерский штаб.

Вообще, нужно в запасе иметь другого нападающего, который будет конкурентоспособен, чтобы была возможность варьировать схему игры в атаке. А имея одного Кордобу и зная его характер, который выкидывает такие кренделя, как в матче с ЦСКА, стоило задуматься о покупке нового форварда. Сейчас «Краснодару» просто некого выпускать на позицию центрального нападающего, пока нет Кордобы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android