Таранов: «Краснодару» некого выпускать на позицию нападающего, пока нет Кордобы

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов заявил, что «быкам» некем заменить Джона Кордобу в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Колумбиец пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Краснодар» — более укомплектованная команда, чем тот же ЦСКА. В команде есть ряд футболистов, которые могут перестроиться и сыграть даже в два форварда. Хотя игра «Краснодара» строится именно на Кордобе, который цепляется за мяч и ведёт единоборства. За счёт его игры фланговые футболисты могут остро атаковать. Не знаю, как «Краснодар» будет выходить из ситуации, когда Кордоба им не сможет помочь. Очень интересно посмотреть, как с этим справится тренерский штаб.

Вообще, нужно в запасе иметь другого нападающего, который будет конкурентоспособен, чтобы была возможность варьировать схему игры в атаке. А имея одного Кордобу и зная его характер, который выкидывает такие кренделя, как в матче с ЦСКА, стоило задуматься о покупке нового форварда. Сейчас «Краснодару» просто некого выпускать на позицию центрального нападающего, пока нет Кордобы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.