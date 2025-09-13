Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Насри раскритиковал Мбаппе за несамостоятельность после интервью матери игрока

Насри раскритиковал Мбаппе за несамостоятельность после интервью матери игрока
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри отреагировал на интервью Файзы Ламари, матери нападающего «трёхцветных» и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказавшей, что футболист научился пользоваться банковской картой в 22 года, а также не отучился на водительские права в Париже в целях сохранения безопасности.

«Сказанное его матерью в некотором смысле шокировало меня. Что «в 22 года он научился пользоваться банковской картой», или что «он ездил на машине друга».

Что это говорит о нём? Ему оказывают помощь во всём. Чтобы расти и формироваться как мужчина, он должен совершать ошибки на своём пути. На мой взгляд, отсутствие водительских прав в его возрасте ненормально.

Права – это своего рода независимость, возможность делать что хочешь, когда хочешь и ни перед кем не нести ответственности. У Мбаппе даже нет личной жизни с семьёй, ведь, когда он хочет что-то сделать, должен нанимать водителя», – приводит слова Насри Canal+.

Новости. Футбол
