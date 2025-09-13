Насри раскритиковал Мбаппе за несамостоятельность после интервью матери игрока

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри отреагировал на интервью Файзы Ламари, матери нападающего «трёхцветных» и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказавшей, что футболист научился пользоваться банковской картой в 22 года, а также не отучился на водительские права в Париже в целях сохранения безопасности.

«Сказанное его матерью в некотором смысле шокировало меня. Что «в 22 года он научился пользоваться банковской картой», или что «он ездил на машине друга».

Что это говорит о нём? Ему оказывают помощь во всём. Чтобы расти и формироваться как мужчина, он должен совершать ошибки на своём пути. На мой взгляд, отсутствие водительских прав в его возрасте ненормально.

Права – это своего рода независимость, возможность делать что хочешь, когда хочешь и ни перед кем не нести ответственности. У Мбаппе даже нет личной жизни с семьёй, ведь, когда он хочет что-то сделать, должен нанимать водителя», – приводит слова Насри Canal+.

Материалы по теме Мбаппе отреагировал на признание его игроком месяца в «Реале»

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: