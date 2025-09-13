Флик: Ямаль не сыграет с «Валенсией». Сборная Испании могла бы лучше заботиться об игроках

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что нападающий команды Ламин Ямаль не сможет сыграть в матче 4-го тура Примеры с «Валенсией», который состоится в воскресенье, 14 сентября. Также немецкий специалист отметил, что тренерский штаб сборной Испании выпускал футболиста на поле почти на всё время игр во время международной паузы, несмотря на наличие у него болей.

«Нет, он не будет доступен. Он с болью отправился в сборную и не тренировался. Ему давали обезболивающее, чтобы он мог играть. В каждом матче они вели в счёте в три гола, но Ламин отыграл 79 минут и 73 минуты, а между встречами не мог тренироваться. Это не забота о футболистах. Мне очень грустно из-за этого», — приводит слова Флика аккаунт «Барселоны» на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме Ямаль испытывает проблемы со здоровьем и тренируется отдельно от команды — Наварро

Чем уникален Ламин Ямаль: