Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Каррагер назвал владельца «Ноттингема» Маринакиса «ходячей гранатой» после смены тренеров

Каррагер назвал владельца «Ноттингема» Маринакиса «ходячей гранатой» после смены тренеров
Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса «ходячей гранатой». Ранее «лесники» сменили главного тренера — вместо уволенного Нуну Эшпириту Санту был назначен Ангелос Постекоглу.

«Ноттингем Форест» когда-то был одним из самых любимых клубов Англии благодаря обаянию и успехам своего легендарного тренера Брайана Клафа. Сегодня это одна из самых нелюбимых команд из-за поведения владельца, Эвангелоса Маринакиса. Маринакис — ходячая граната», — написал Каррагер в статье The Telegraph.

«Ноттингем Форест» занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии, набрав четыре очка в трёх стартовых турах.

