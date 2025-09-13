Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Иван Таранов: ЦСКА должно быть достаточно летних усилений

Иван Таранов: ЦСКА должно быть достаточно летних усилений
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о летних приобретениях красно-синих.

«С учётом той игры, которую демонстрирует ЦСКА в последнее время, должно быть достаточно тех точечных усилений, которые клуб сделал в летнее трансферное окно. Однако хотелось бы, чтобы у ЦСКА и на скамейке были футболисты, способные равноценно заменить игроков на поле. У армейцев коротковата скамейка, однако это хорошая возможность для молодых футболистов», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последний день летнего трансферного окна армейцы подписали контракты с полузащитниками Матией Поповичем, Энрике Кармо и Глебом Пополитовым. Также летом состав ЦСКА усилили такие игроки, как Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Лионель Верде, Матеус Алвес, Даниэль Руис.

