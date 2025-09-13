Вратарь Давид Райя провёл 100-й матч за «Арсенал»

Испанский вратарь Давид Райя провёл 100-й матч за лондонский «Арсенал», сообщила пресс-служба «канониров». Голкипер вышел в стартовом составе на матч 4-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

Райе 29 лет, он дебютировал за «Арсенал» в сентябре 2023 года в матче с «Эвертоном». Давид — 20-й вратарь в истории с сотней матчей за лондонский клуб.

Если Райя в сегодняшнем матче с «Ноттингем Форест» сохранит ворота в неприкосновенности, то проведёт свою 42-ю игру без пропущенных мячей за «Арсенал» и у него будет лучшее соотношение «сухих» матчей среди всех вратарей клуба.

Райя дважды выигрывал награду «Золотая перчатка», которая вручается лучшему вратарю сезона АПЛ (2023/2024, 2024/2025).