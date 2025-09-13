Вратарь Давид Райя провёл 100-й матч за «Арсенал»
Поделиться
Испанский вратарь Давид Райя провёл 100-й матч за лондонский «Арсенал», сообщила пресс-служба «канониров». Голкипер вышел в стартовом составе на матч 4-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Субименди – 32'
Райе 29 лет, он дебютировал за «Арсенал» в сентябре 2023 года в матче с «Эвертоном». Давид — 20-й вратарь в истории с сотней матчей за лондонский клуб.
Если Райя в сегодняшнем матче с «Ноттингем Форест» сохранит ворота в неприкосновенности, то проведёт свою 42-ю игру без пропущенных мячей за «Арсенал» и у него будет лучшее соотношение «сухих» матчей среди всех вратарей клуба.
Райя дважды выигрывал награду «Золотая перчатка», которая вручается лучшему вратарю сезона АПЛ (2023/2024, 2024/2025).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
15:07
-
15:07
-
14:59
-
14:58
-
14:51
-
14:47
-
14:47
-
14:38
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:20
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:40