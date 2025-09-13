Луис Энрике высказался о недовольстве «ПСЖ» сборной Франции из-за травм Дембеле и Дуэ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о напряжённости между парижским клубом и сборной Франции. Ранее французский гранд выразил недовольство «трёхцветными», проигнорировавшими рекомендации клуба о допустимой нагрузке для нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Оба игрока получили травмы, находясь в расположении национальной команды.

«Ничто из того, что я могу здесь сказать, не улучшит здоровье травмированных игроков. Это самое главное. Мы по-прежнему сосредоточены на этом.

Хочу ли я чего-либо от Дидье Дешама (тренера сборной Франции. — Прим. «Чемпионата»)? Я беспокоюсь о травмированных футболистах. Мы по-прежнему сосредоточены на их здоровье. Мне нечего добавить», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Материалы по теме Глава FFF написал письмо президенту «ПСЖ» на фоне критики из-за травм Дембеле и Дуэ

Самые опасные травмы в футболе: