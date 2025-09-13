Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о своём состоянии после операции на ключице

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, как чувствует себя после операции на ключице, которую он сломал в результате падения с велосипеда.

«Я провёл тренировку, и завтра я буду на матче с «Лансом».

Моя травма? Это ничего не меняет, я готов и работаю как обычно. Каждый раз, когда в моей жизни происходит что-то негативное, я стараюсь увидеть в этом что-то позитивное», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

В воскресенье, 14 сентября, «ПСЖ» встретится с «Лансом» в матче 4-го тура чемпионата Франции. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

