Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о своём состоянии после операции на ключице

Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о своём состоянии после операции на ключице
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, как чувствует себя после операции на ключице, которую он сломал в результате падения с велосипеда.

«Я провёл тренировку, и завтра я буду на матче с «Лансом».

Моя травма? Это ничего не меняет, я готов и работаю как обычно. Каждый раз, когда в моей жизни происходит что-то негативное, я стараюсь увидеть в этом что-то позитивное», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

В воскресенье, 14 сентября, «ПСЖ» встретится с «Лансом» в матче 4-го тура чемпионата Франции. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
