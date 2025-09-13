Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» — «Оренбург»: Томпсон сравнял счёт с пенальти в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Пари НН» и «Оренбург». Встреча идёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт матча — 1:1.

На 45+1-й минуте пенальти реализовал Хорди Томпсон. 11-метровый удар был назначен в ворота Никиты Медведева после просмотра VAR за нарушение правил Андреем Ивлевым в штрафной площади.

После семи туров чемпионата России нижегородская команда набрала три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), «Оренбург» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).