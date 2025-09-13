Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Белоус — о назначении Парфёнова: «Торпедо» вполне может решить вопрос с выходом в РПЛ

Белоус — о назначении Парфёнова: «Торпедо» вполне может решить вопрос с выходом в РПЛ
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Торпедо-ЗИЛ» Юрий Белоус высказался о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Позитивно оцениваю назначение Парфёнова в «Торпедо». У него есть сложившийся тренерский штаб с Юрием Ковтуном, у которого есть опыт. У них достаточно сплочённый тренерский коллектив. Я желаю Парфёнову только самого удачного результата с «Торпедо». У клуба в следующем году появится стадион. Хоть команда и находится в зоне вылета в Первой лиге, но чемпионат только начался — «Торпедо» может пойти в гору. Клуб вполне может опять решить вопрос с выходом в РПЛ», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

