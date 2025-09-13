Игрок ЦСКА Глебов рассказал, какую профессию бы выбрал, если бы не стал футболистом

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал, какую бы профессию выбрал, если бы не стал футболистом.

«Если честно, никогда об этом не задумывался. Я встал на этот путь, и он меня вёл от начала и до конца. Но если подумать сейчас, то, возможно, мне бы понравилась профессия повара, наверное. Просто это моя отдушина», — сказал Глебов в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале сборной России.

После семи стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».