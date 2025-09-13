Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Футбол Новости

Тюкавин: игра со «Спартаком» именно в сентябре повлияла на моё восстановление

Тюкавин: игра со «Спартаком» именно в сентябре повлияла на моё восстановление
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, добавил ли матч со «Спартаком» (13 сентября) в Мир РПЛ ему дополнительной мотивации для возвращения на поле после тяжёлой травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Честно говоря, игра со «Спартаком» именно в сентябре повлияла на моё восстановление. Не знаю, ускорились ли мы, чтобы подойти к «Спартаку» готовым. Однако я бы очень хотел выйти на поле именно против этого соперника. Надеюсь, всё случится и меня ничего не будет беспокоить. Это наш единственный домашний матч в сентябре, на котором я надеюсь увидеть наших любимых болельщиков. Хочется, чтобы был полный стадион. Постараемся порадовать зрителей своей игрой. Также все помнят, что мой первый гол за «Динамо» случился именно против «Спартака», и было бы классно забить снова – эта мысль прямо сидит у меня в голове. Однако самое главное, чтобы команда победила, а болельщики остались довольны», — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе «Динамо» на официальном сайте бело-голубых.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся 2 марта. У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене.

