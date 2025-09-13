«ПСЖ» рассказал о текущем состоянии травмированных Дембеле и Дуэ
«Пари Сен-Жермен» рассказал о состоянии нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Оба игрока получили травмы, находясь в расположении сборной Франции.
«Усман Дембеле и Дезире Дуэ продолжают получать медицинскую помощь», — говорится в сообщении на сайте клуба перед матчем с «Лансом».
Ранее «ПСЖ» раскритиковал национальную команду Франции за нагрузки, которые привели к травмам игроков.
«ПСЖ» примет «Ланс» в 4-м туре чемпионата Франции. Встреча на «Парк де Пренс» в Париже пройдёт завтра, 14 сентября, начало запланировано на 18:15 мск. Команда Луиса Энрике лидирует в таблице Лиги 1, выиграв все три стартовых матча. «Ланс» с шестью очками располагается на шестой строчке.
