Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» рассказал о текущем состоянии травмированных Дембеле и Дуэ

«ПСЖ» рассказал о текущем состоянии травмированных Дембеле и Дуэ
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» рассказал о состоянии нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Оба игрока получили травмы, находясь в расположении сборной Франции.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Усман Дембеле и Дезире Дуэ продолжают получать медицинскую помощь», — говорится в сообщении на сайте клуба перед матчем с «Лансом».

Ранее «ПСЖ» раскритиковал национальную команду Франции за нагрузки, которые привели к травмам игроков.

«ПСЖ» примет «Ланс» в 4-м туре чемпионата Франции. Встреча на «Парк де Пренс» в Париже пройдёт завтра, 14 сентября, начало запланировано на 18:15 мск. Команда Луиса Энрике лидирует в таблице Лиги 1, выиграв все три стартовых матча. «Ланс» с шестью очками располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Луис Энрике высказался о недовольстве «ПСЖ» сборной Франции из-за травм Дембеле и Дуэ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android