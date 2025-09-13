«Барселона» сделала заявление в связи с травмой Ламина Ямаля

«Барселона» на своей странице в социальной сети X сделала заявление на фоне повреждения у нападающего команды Ламина Ямаля.

«У Ламина Ямаля дискомфорт в области паха, который мешает ему тренироваться и играть. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от темпа восстановления», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что 18-летний футболист не сможет сыграть в матче 4-го тура Примеры с «Валенсией», который состоится в воскресенье, 14 сентября. Также немецкий специалист подчеркнул, что Ямаль испытывал боли при поездке в сборную Испании на минувшие игры национальных команд.

Чем уникален Ламин Ямаль: