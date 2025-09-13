«Пари НН» — «Оренбург»: Олусегун забил гол через себя в матче РПЛ
В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Пари НН» и «Оренбург». Встреча идёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Пари НН» выигрывает — 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Босельи – 41' 1:1 Томпсон – 45+1' 2:1 Босельи – 51' 3:1 Олусегун – 53'
Удаления: Крашевский – 90+4' / нет
На 53-й минуте гол забил Олакунле Олусегун, пробив ударом через себя.
После семи туров чемпионата России нижегородская команда набрала три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.
В минувшем туре «Пари НН» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), «Оренбург» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).
