Главная Футбол Новости

Белоус: «Локомотив» что-то сдерживает, раз не подписывают новый контракт с Бариновым

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о контрактной ситуации полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Что касается ситуации с Бариновым в «Локомотиве», мой опыт показывает, что футболистам нужно предлагать новый контракт за год до окончания действующего. Потому что за полгода до окончания контракта другие клубы могут предложить более выгодные условия, и он уйдёт в другую команду. Баринов — капитан, лидер и вожак. Но клубу виднее, почему с ним не продлевают контракт, ведь там опытный Леонченко. Также набрался опыта главный тренер, который прошёл неплохой путь. С одной стороны, удивляет, что Баринова не могут продлить, но с другой — «Локомотив» что-то сдерживает, раз не подписывают новый контракт», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

