Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Спартак: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ 2025/2026, 13 сентября

«Динамо» М — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо» с Карпиным принимает «Спартак»! Важнейшее московское дерби! LIVE 8-го тура РПЛ
Live
«Динамо» с Карпиным принимает «Спартак»! Важнейшее московское дерби! LIVE 8-го тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android