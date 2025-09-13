Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).

