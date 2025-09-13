«Агент молодец, что нашёл такого лоха». Иванов — о срыве трансфера Ишкова в «Рубин»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что он заблокировал трансфер полузащитника Ильи Ишкова в «Рубин» из-за того, что у 20-летнего игрока появился агент. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Правда, что Ишков мог перейти в «Рубин»?

— У нас контракт с ним ещё на три года. Какой трансфер?

— Пишут, вам не понравилось, что у Ишкова появился агент.

— Да пусть у него хоть десять агентов будет. У Ишкова контракт с «Уралом» на три года. Хрен с этим агентом, даже если он у него есть. Ишков — наш воспитанник. Чтобы договориться с другим клубом, нам не нужен агент. Возможно, ему нужен, но для чего? Я не могу понять. Ишкова клуб воспитал. Агент молодец, что нашёл такого лоха.

— Почему лоха?

— Потому что. Как можно подписать контракт с агентом на год, когда контракт с клубом на три года? Объясни мне — зачем? «Урал» всё делает для Ишкова. Все три брата играют у нас: один в мини-футболе, второй в «Урале», третий — за маленьких. Всех трёх воспитал клуб, а не агент. А потом приходит агент и говорит: «Это мой футболист». В честь чего?

— Вас это разозлило?

— Конечно. Но это моё дело. Трансфер не состоялся только потому, что Ишков нужен «Уралу». Илья — хороший парень, наш воспитанник. Знаю его с детства. Он должен играть и вернуть в клуб вложенные в него деньги, доказывать. А потом мы будет разговаривать, но не с агентом, а клубом, — приводит слова Иванова Sport24.

Ишков — воспитанник «Урала». За основную команду он играет с 2022 года. В текущем сезоне он провёл восемь матчей в Лиге Pari, отдал две результативные передачи.