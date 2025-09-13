Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Еремиев поделился мнением о матче Бундеслиги «Бавария» — «Гамбург»

Аудио-версия:
Комментатор Okko Александр Еремиев поделился мнением о матче 3-го тура Бундеслиги между клубами «Бавария» и «Гамбург» (13 сентября).

«Разница голов в последних восьми матчах между «Баварией» и «Гамбургом» на «Альянц Арене» — 50-3. Защитник «Гамбурга» Джордан Торунарига должен был стать лидером обороны, а вместо этого трижды за первый тайм дерби упал на газон и пропустил нападающего. «Бавария» за первые два тура забила девять, а «Гамбург» — ни одного.

Чтобы избежать разгрома, который кажется очевидным, «Гамбургу» нужно учиться у своих соседей — «Санкт-Паули». Они и пытались — Мерлин Польцин строит оборонительную команду, понимая, что это единственный шанс. С «Санкт-Паули» в прошлом сезоне мучились все — поэтому они вторые по пропущенным голам. «Гамбургу» нужно сделать всё, чтобы «Бавария» сегодня мучилась. И тогда можно увести с «Альянц-Арены» очки», — сказал Еремиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

