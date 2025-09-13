Скидки
Пари НН — Оренбург, результат матча 13 сентября 2025, счёт 3:1, 8-й тур РПЛ 2025/2026

Дубль Босельи помог «Пари НН» обыграть «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари НН» одержал победу над «Оренбургом» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Мордовия Арене» в Саранске завершилась со счётом 3:1.

В составе нижегородской команды дубль оформил Хуан Босельи (41-я и 51-я минуты), ещё один мяч забил Олакунле Олусегун (53), который также сделал голевую передачу. У «Оренбурга» отличился Хорди Томпсон (45+1), реализовавший пенальти.

На 89-й минуте Иван Игнатьев не реализовал пенальти в ворота «Пари НН» в своём дебютном матче за «Оренбург». В компенсированное время встречи красную карточку получил игрок нижегородской команды Ярослав Крашевский за удар ногой в голову Владану Бубанье в центре поля.

Команда Алексея Шпилевского выиграла второй матч в сезоне РПЛ, набрала шесть очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата. «Оренбург» под руководством Владимира Слишковича с семью очками идёт 12-м.

В следующем туре 20 сентября «Пари НН» примет грозненский «Ахмат», «Оренбург» днём позднее сыграет дома с московским «Динамо».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
