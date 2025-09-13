«Пари НН» — «Оренбург»: Иван Игнатьев не реализовал пенальти в дебютном матче за клуб

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Пари НН» и «Оренбург». Встреча идёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Пари НН» выигрывает — 3:1.

Вышедший на замену во втором тайме Иван Игнатьев не реализовал пенальти в ворота «Пари НН» на 89-й минуте. Форвард, проводивший дебютный матч, попал в правую штангу ворот Богдана Овсянникова. 11-метровый удар был назначен после того, как правила в штрафной площади нарушил Никита Каккоев.

В минувшем туре «Пари НН» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), «Оренбург» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).