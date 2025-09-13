Скидки
Главная Футбол Новости

Субименди забил дебютный гол за «Арсенал» ударом с лёта из-за пределов штрафной

Полузащитник «Арсенал» Мартин Субименди отметился первым голом за «канониров» в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест», поразив ворота соперника ударом с лёта из-за пределов штрафной. Эпизод произошёл на 32-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Субименди – 32'     2:0 Дьёкереш – 46'     3:0 Субименди – 79'    

Фото: Кадры из трансляции

Субименди перешёл в лондонский клуб из «Реала Сосьедад» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Арсеналом» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 60 млн.

После трёх туров чемпионата Англии «канониры» набрали шесть очков и занимают третье место.

