Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тюкавин ответил, что выйдет на первый план в матче «Динамо» со «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о грядущем матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
– Обе команды испытывали определённые проблемы на старте сезона. Что выйдет на первый план в этом матче?
– На первый план выйдут желание и эмоции. Команду, которая больше хочет победить, будет видно по мелким единоборствам, подборам мяча, желанию и страсти. Если выйдем без желания, как на обычный матч, то ничего не получится. Ведь это «Спартак», на который никого не надо настраивать, все должны сами понимать, что значит этот соперник для «Динамо». А в плане борьбы мы не должны уступать вообще нигде. Постараемся забить побольше и победить, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе «Динамо» на официальном сайте бело-голубых.

Игра между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

