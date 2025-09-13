Дубль Субименди помог «Арсеналу» обыграть «Ноттингем Форест» в дебютном матче Постекоглу

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился Мартин Субименди (32-я и 79-я минуты), ещё один мяч забил Виктор Дьёкереш (46). Эберечи Эзе отметился голевой передачей.

В первом тайме из-за травмы поле покинул Мартин Эдегор.

«Арсенал», который возглавляет Микель Артета, набрал 10 очков и временно идёт первым в таблице чемпионата Англии. «Ноттингем Форест» провёл первый матч под руководством Ангелоса Постекоглу, команда с четырьмя очками идёт 11-й.

В следующем матче 21 сентября «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» днём ранее встретится на выезде с «Бёрнли».